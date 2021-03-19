Россия бесплатно передаст Никарагуа 250 автобусов

Это не первый подарок центральноамериканской стране — ранее ввозились и автобусы, и легковушки Lada Kalina.

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В Центральную Америку отправятся 250 автобусов КАВЗ-4238-61 Аврора производства Курганского завода «Группы ГАЗ», причем для заказчика в Никарагуа это совершенно бесплатно. Правда, машины будут отгружены после того, как никарагуанская сторона выкупит 300 автобусов ПАЗ-320414-04 Вектор, которые делает Павловский завод «Группы ГАЗ», сообщает «Русский автомобиль» со ссылкой на распоряжение Правительства РФ.

Таким образом, автобусы Аврора должны стать для Никарагуа своеобразным бонусом при покупке ПАЗов. К бесплатным автобусам будет добавлена большая партия запчастей; всего из федерального бюджета планируется истратить 1,317 млрд рублей. Крайним сроком поставки значится 31 декабря 2021 года.

КАВЗ Аврора ПАЗ Вектор

По данным источника, Россия уже совершала бесплатные поставки техники в Никарагуа после того, как в сентябре 2008 года страна признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В 2009–2011 годах в Никарагуа ввозились автомобили Lada Kalina и автобусы КАВЗ Аврора.

А вот внедорожники Niva Legend и Travel продаются в Европе без какого-либо участия производителя.

Фото: КАВЗ, ПАЗ