Россия бесплатно передаст Никарагуа 250 автобусов — журнал За рулем

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Россия бесплатно передаст Никарагуа 250 автобусов

Это не первый подарок центральноамериканской стране — ранее ввозились и автобусы, и легковушки Lada Kalina.

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В Центральную Америку отправятся 250 автобусов КАВЗ-4238-61 Аврора производства Курганского завода «Группы ГАЗ», причем для заказчика в Никарагуа это совершенно бесплатно. Правда, машины будут отгружены после того, как никарагуанская сторона выкупит 300 автобусов ПАЗ-320414-04 Вектор, которые делает Павловский завод «Группы ГАЗ», сообщает «Русский автомобиль» со ссылкой на распоряжение Правительства РФ.

Таким образом, автобусы Аврора должны стать для Никарагуа своеобразным бонусом при покупке ПАЗов. К бесплатным автобусам будет добавлена большая партия запчастей; всего из федерального бюджета планируется истратить 1,317 млрд рублей. Крайним сроком поставки значится 31 декабря 2021 года.

КАВЗ Аврора
КАВЗ Аврора

ПАЗ Вектор
ПАЗ Вектор

По данным источника, Россия уже совершала бесплатные поставки техники в Никарагуа после того, как в сентябре 2008 года страна признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В 2009–2011 годах в Никарагуа ввозились автомобили Lada Kalina и автобусы КАВЗ Аврора.

Фото: КАВЗ, ПАЗ

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