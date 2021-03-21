Миловидная байкерша оказалась 50-летним мужчиной

Никакого сексуального подтекста, дело всего лишь в одном популярном приложении.

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Любительница быстрых мотоциклов из Японии оказалась не той, за кого себя выдает.

Симпатичная девушка на спортбайке Yamaha собрала в Instagram огромную аудиторию, публикуя свои снимки. Но один из подписчиков случайно обратил внимание на отражение в зеркале — оно сильно отличалось от лица на фото.

В результате секрет был раскрыт: под яркой девичьей внешностью скрывался 50-летний мужчина, который искусно использовал фильтры популярного приложения FaceApp, позволяющего модифицировать внешность на фото.

Мужчину зовут Сойя, и отпираться и отрицать обман он не стал, сообщает Телеграм-канал «Русский в Японии». Он признался в использовании приложения и объяснил мотивы, побудившие его к созданию таких снимков.

По его словам, он очень хотел показать свой мотоцикл людям и рассказать о местах, до которых он смог на нем добраться, но «никто не хотел смотреть на 50-летнего чудака».

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Фото: Telegram/@from_japan