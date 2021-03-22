Кроссовер получит более выразительную внешность, напоминающую дизайн Mokka.

Материалы по теме Opel везет в РФ еще один кроссовер — Crossland

Opel постепенно адаптирует модели к технологиям PSA. В частности, был разработан новый язык дизайна, которым уже обзавелся кроссовер Opel Mokka. Теперь схожую внешность получат и другие модели компании. В частности, представленный в России Grandland X, продающийся по цене от 1 989 000 рублей.

Прототип обновленного Grandland X проходит дорожные испытания с небольшим количеством камуфляжа, а значит премьера состоится уже скоро.

Несмотря на маскировку, хорошо видны новые фары и решетка радиатора между ними. Иначе выглядит и бампер с достаточно большим воздухозаборником по центру.

Обратите внимание, что колесные арки тестового автомобиля тоже закрыты камуфляжем, а значит изменятся не только передняя и задняя части кроссовера.

Вместе с обновлением кроссовер кое от чего избавится — от буквы «Х» в своем названии, как это произошло с новым Mokka и обновленным Crossland (скоро в продаже в России). Можно ожидать и перемен под капотом, хотя в России, скорее всего, кроссовер будет и дальше предлагаться с одним двигателем (1,6 литра, 150 л.с.).

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Фото: motor1.com