Грузовик в огне: леденящие кадры из авто полиции

Когда на место происшествия прибыл офицер, машина уже катилась, и оставалось лишь кричать зеваке, чтобы тот ушел с дороги.

Материалы по теме Лада Веста в огне: она «ожила» и поехала сама по себе

Полиция Фейетвилля (штат Арканзас; США) получила срочный вызов, и офицер Харрис отправился на место происшествия. Однако, когда он подъехал, сделать ничего уже было нельзя, видеорегистратор полицейского автомобиля лишь заснял, как многотонный грузовик с прицепом на большой скорости летит с горы.

На видео можно услышать, как сержант кричит человеку на дороге: «Эй, осторожно!»

Фургон загорелся на Джимми-авеню, и это был не обычный автомобильный пожар, грузовик с прицепом находился в движении, создавая то, что принято называть «эпическим моментом в кино».

Офицер Харрис был один, пока не приехала пожарная бригада Фейетвилля. Поэтому, по сообщению полиции, он выхватил огнетушитель своего патрульного автомобиля и приступил к тушению грузовика, а подоспевшие пожарные завершили начатое.

В полиции отмечают, что был ветреный и сухой день, так что все могло завершиться очень плохо, но, к счастью, никто не пострадал. Что стало с водителем горевшего грузовика, не сообщается. По всей видимости, его в кабине просто не было.

В Чили есть улица с крутым поворотом «глупости»: здесь взлетают и паркуются на крыше.

Видео: YouTube