Топ стран с самыми дорогими и дешевыми машинами

Для объективности, в исследовании страны сравниваются по стоимости внедорожника Range Rover, который продается по всему миру.

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В новом исследовании представлены страны с самыми дорогими и дешевыми для населения автомобилями. Стоимость машин зависит от налогов и сборов, и если взять одну и ту же модель (например, Range Rover, который, в отличие от многих машин, продается практически во всех странах и имеет при этом одинаковый уровень оснащения), то можно выяснить, кто переплачивает за автомобили, а кому государство в меньшей степени мешает стать автомобилистом. Кстати, в некоторых странах стоимость внедорожника может вас ошеломить.

Купить новый Range Rover дешевле всего в США, где цены начинаются от 92 154 долларов (примерно 6,87 млн рублей). При этом дороже всего внедорожник обойдется в Малайзии, где его цена составляет от 1 444 862 ринггита (26,16 млн рублей!). Иномарки в Малайзии облагаются высокими акцизами — в данном случае переплата составляет почти 20 млн рублей.

По степени дороговизны за Малайзией следует Вьетнам (26 млн рублей), а на третьем месте Сингапур, где Range Rover продается по цене 461 999 местных долларов (25,52 млн рублей). И вновь виной всему налоги и сборы, направленные на сокращение количества автомобилей, загрязняющих окружающую среду.

Примечательно, что 9 из 10 самых дорогих стран для покупки Range Rover расположены в Азии. Это Гонконг (24,8 млн рублей), Камбоджа (23,4 млн рублей), Таиланд (18,1 млн рублей), Бруней (14,4 млн рублей), Китай (14 млн рублей) и Мьянма (12,5 млн рублей).

В десятке самых дорогих стран оказалась также Греция, где розничная цена Range Rover составляет 13,2 млн рублей.

Топ-10 стран с самой высокой стоимостью Range Rover

Место Страна Стоимость в переводе на рубли, млн руб. 1 Малайзия 26,16 2 Вьетнам 26 3 Сингапур 25,52 4 Гонконг 24,8 5 Камбоджа 23,4 6 Таиланд 18,1 7 Бруней 14,4 8 Китай 14 9 Греция 13,2 10 Мьянма 12,5

Дороговат Range Rover также в Португалии, Австралии и Нидерландах (по 12,4 млн рублей), Южной Корее (12,3 млн рублей) и Новой Каледонии (12,2 млн рублей).

Что касается самых дешевых стран для покупки Range Rover (кроме США), так это Канада (6,9 млн рублей), Бахрейн (7,5 млн рублей), Румыния (8 млн рублей), Катар и Россия (по 8,3 млн рублей), Оман (8,4 млн рублей), Великобритания (8,7 млн рублей), Марокко и Казахстан (по 8,8 млн рублей), а также Кувейт (9 млн рублей).

Топ-11 стран с самой низкой стоимостью Range Rover

Место Страна Стоимость в переводе на рубли, млн руб. 1 США 6,87 2 Канада 6,9 3 Бахрейн 7,5 4 Румыния 8 5/6 Россия 8,3 6/5 Катар 8,3 7 Оман 8,4 8 Великобритания 8,7 9/10 Казахстан 8,8 10/9 Марокко 8,8 11 Кувейт 9

В оригинальном исследовании Carinsurance.ae цены переводились в доллары США, а из-за разницы курсов валют места располагались немного в другом порядке. После нашей адаптации к рублю рейтинг изменился незначительно, а также выяснилось, что Россия по степени дешевизны автомобилей находится на пятом месте в мире.

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Фото: Christine Roy / Unsplash