Volkswagen запустил прием заказов на Polo Football Edition

Выход версии приурочен к скорому началу чемпионата Европы по футболу.

Материалы по теме VW сделал «спортивный» и очень «спортивный» фургон

Российский офис Volkswagen объявил о том, что лифтбек Polo в варианте Football Edition уже доступен к заказу у дилеров марки. Этот вариант создали на базе предмаксимальной комплектации Status. Машины будут доступны с несколькими силовыми агрегатами: 110 л.с. в паре с 5МКП, этот же мотор, но в сочетании с 6АКП или же 125 л.с. в паре с 7АКП.

Цены, в зависимости от выбранного агрегата, составят 1 129 900, 2 179 900 или 1 227 900 рублей. Напомним, что цены на обычный Status начинаются с 1 088 900 рублей. За что берут доплату?

Версию Football Edition внешне отличают накладки на передние пороги с надписью Football Edition и аналогичный значок на крышке багажника, а в салоне — передний подлокотник и салонные коврики с логотипом Euro 2020.

Также в оснащении: камера заднего вида, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой функций Bluetooth/App-Connect и 6 динамиками, USB-разъемы для задних пассажиров. А еще покупателям полагается комплект болельщика: рюкзак, шарф, грим и мишка-болельщик.

В продажу такие машины поступят уже в апреле 2021 года. А чемпионат UEFA Euro 2020, перенесенный на год из-за пандемии, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года на территориях 11 государств — Азербайджана, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландов, России, Румынии и Шотландии.

Поло получил футбольную версию, обновленную Джетту ожидает дебют в России, а вот пикапа Амарок в российском модельном ряду Volkswagen больше нет.

Фото: Volkswagen