Вор обчистил больше 40 каршеринговых машин — журнал За рулем

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Вор обчистил больше 40 каршеринговых машин

И это не все: ему инкриминируется еще 30 случаев хищений из автомобилей.

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В Москве закончилось предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении злоумышленника, который обворовывал автомобили каршеринга. С октября 2020 года мужчина проникал в машины, используя доступ с аккаунта, купленного заранее в интернете. Его добычей были комплекты подушек безопасности и климатические блоки.

Чтобы не вызвать подозрений, на место снятых подушек безопасности он устанавливал специальные электронные компоненты, которые не позволяли появляться ошибкам в блоке управления. Как сообщает сайт МВД Медиа, в дальнейшем мужчина продавал похищенное и распоряжался деньгами по собственному усмотрению.

Скопление автомобилей каршеринга около ТРЦ «Мега Белая Дача», Котельники, Московская область
Скопление автомобилей каршеринга около ТРЦ «Мега Белая Дача», Котельники, Московская область

Его задержали на Карамышевской набережной, причем с поличным, в момент совершения очередной кражи. Следствие установило, что гражданин причастен к 43 подобным эпизодам в Северо-Западном административном округе столицы, а сумма ущерба превышает 5,6 млн рублей. Кроме того, злоумышленнику инкриминируется еще около 30 хищений из автомобилей в Северном округе на сумму более 3 млн рублей.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

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