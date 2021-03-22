Вор обчистил больше 40 каршеринговых машин

И это не все: ему инкриминируется еще 30 случаев хищений из автомобилей.

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В Москве закончилось предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении злоумышленника, который обворовывал автомобили каршеринга. С октября 2020 года мужчина проникал в машины, используя доступ с аккаунта, купленного заранее в интернете. Его добычей были комплекты подушек безопасности и климатические блоки.

Чтобы не вызвать подозрений, на место снятых подушек безопасности он устанавливал специальные электронные компоненты, которые не позволяли появляться ошибкам в блоке управления. Как сообщает сайт МВД Медиа, в дальнейшем мужчина продавал похищенное и распоряжался деньгами по собственному усмотрению.

Скопление автомобилей каршеринга около ТРЦ «Мега Белая Дача», Котельники, Московская область

Его задержали на Карамышевской набережной, причем с поличным, в момент совершения очередной кражи. Следствие установило, что гражданин причастен к 43 подобным эпизодам в Северо-Западном административном округе столицы, а сумма ущерба превышает 5,6 млн рублей. Кроме того, злоумышленнику инкриминируется еще около 30 хищений из автомобилей в Северном округе на сумму более 3 млн рублей.

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Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС