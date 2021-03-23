Шестиколесный Jeep Апокалипсис продают за $200 тысяч

Это едва ли не самый сумасшедший внедорожник, который можно приобрести за такие деньги.

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Этот брутальный автомобиль, получивший название Apocalypse Hellfire, создан тюнинговым ателье Apocalypse Manufacturing и выставлен на продажу американской компанией South Florida Jeep за 199 990 долларов.

В описании не указано, какая модель легла в основу Hellfire — Wrangler или Gladiator, в любом случае переделки большие — у него три оси и шесть колес. Также были внесены значительные изменения в дизайн, включая новые кузовные панели спереди, по бокам и сзади.

Передняя часть выглядит особенно агрессивной благодаря специальной решетке со встроенной светодиодной полосой, напоминающей тонкое лезвие. На ветровом стекле даже есть сделанная на заказ пелена, словно автомобиль немного запылился.

Hellfire оснащен 6,2-литровым двигателем Hellcat V8 с наддувом, мощностью 750 л.с. Он агрегатирован 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач, которая работает вместе с фирменной трансмиссией, которая может передавать мощность на четыре или шесть колес, в зависимости от выбора режима движения.

Среди допоснащения спереди установлена лебедка, способная тянуть 4309 килограммов, лебедка сзади рассчитана на 5443 килограмма тягового усилия. У автомобиля огромные 40-дюймовые шины, выдвижные подножки, съемные двери, съемная крыша и обтянутая кожей кабина ручной работы. В автомобиле есть камера заднего вида, Bluetooth, навигация, аудиосистема премиум-класса и Apple CarPlay.

До сих пор не разрешилась спорная ситуация компании Джип с народом чероки, требующим прекратить использование названия Cherokee в моделях компании.

Фото: Сarscoops