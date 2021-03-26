3 недооцененных шины для кроссовера в 2021-м

«За рулем» испытал 10 комплектов шин самой разной стоимости, но одной размерности: 235/60 R18.

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Мы протестировали:

Continental PremiumContact 6

6 Goodyear Eagle F 1 Asymmetric 3 SUV

1 3 Nokian Hakka Black 2 SUV

2 Toyo Proxes Sport SUV

Viatti Bosco H/T

Zeetex SU 1000 vfm

1000 Triangle AdvanteX SUV TR 259

259 Rapid Ecosaver

Landsail LS 588 SUV

Вне зачета были представлены «полувнедорожные» китайские Centara Adventure A/T, которые тоже могли бы заинтересовать немало владельцев кроссоверов. В городских условиях они показали сопротивление качению на уровне японских Toyo. И в целом, эксперты «За рулем» отметили возросшее качество шин из Поднебесной.

Однако при выборе едва ли не решающую роль играет стоимость. Мы сопоставили результаты тестов с ценами и выявили самые выгодные и, наоборот, самые невыгодные при покупке шины.

3 самых переоцененных шины

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Самая завышенная цена оказалась у китайских шин Rapid Ecosaver (5450 рублей за штуку). Сравнивая цену и характеристики, эксперты пришли к выводу, что она стоит на 33% дороже, чем должна была бы.

На втором месте оказались шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV (10 810 рублей за штуку): переплата порядка 21%.

На третьем месте снова товар Китая — Triangle AdvanteX SUV TR259 (5440 рублей за штуку), но во время тестов эти шины проявили себя заметно лучше и в итоге переплата составила всего 7%.

3 самых недооцененных шины

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