3 недооцененных шины для кроссовера в 2021-м

Мы протестировали:
- Continental PremiumContact 6
- Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV
- Nokian Hakka Black 2 SUV
- Toyo Proxes Sport SUV
- Viatti Bosco H/T
- Zeetex SU1000 vfm
- Triangle AdvanteX SUV TR259
- Rapid Ecosaver
- Landsail LS588 SUV
Вне зачета были представлены «полувнедорожные» китайские Centara Adventure A/T, которые тоже могли бы заинтересовать немало владельцев кроссоверов. В городских условиях они показали сопротивление качению на уровне японских Toyo. И в целом, эксперты «За рулем» отметили возросшее качество шин из Поднебесной.
Однако при выборе едва ли не решающую роль играет стоимость. Мы сопоставили результаты тестов с ценами и выявили самые выгодные и, наоборот, самые невыгодные при покупке шины.
3 самых переоцененных шины
Самая завышенная цена оказалась у китайских шин Rapid Ecosaver (5450 рублей за штуку). Сравнивая цену и характеристики, эксперты пришли к выводу, что она стоит на 33% дороже, чем должна была бы.
На втором месте оказались шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV (10 810 рублей за штуку): переплата порядка 21%.
На третьем месте снова товар Китая — Triangle AdvanteX SUV TR259 (5440 рублей за штуку), но во время тестов эти шины проявили себя заметно лучше и в итоге переплата составила всего 7%.
3 самых недооцененных шины
В лидерах — российская Viatti Bosco H/T по 4710 за штуку. По мнению экспертов, она недооценена на 26%.
Второе место досталось китайским Landsail LS588 SUV (5550 рублей за штуку) — экономия составляет 12%.
Zeetex SU1000 vfm могли бы стоить не по 4520 рублей за штуку, а на 11% дороже.
О том, как проявили себя другие испытуемые и итоговый рейтинг шинного теста, вы найдете в апрельском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.
Текст подготовлен по материалам публикации «Китайские кроссовки».
- Кстати, летние шины ведут себя гораздо лучше зимних при температурах около 0 градусов по Цельсию.