3 недооцененных шины для кроссовера в 2021-м — журнал За рулем

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3 недооцененных шины для кроссовера в 2021-м

«За рулем» испытал 10 комплектов шин самой разной стоимости, но одной размерности: 235/60 R18.

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Мы протестировали:

  • Continental PremiumContact
  • Goodyear Eagle FAsymmetricSUV
  • Nokian Hakka BlackSUV
  • Toyo Proxes Sport SUV
  • Viatti Bosco H/T
  • Zeetex SU1000 vfm
  • Triangle AdvanteX SUV TR259
  • Rapid Ecosaver
  • Landsail LS588 SUV

Вне зачета были представлены «полувнедорожные» китайские Centara Adventure A/T, которые тоже могли бы заинтересовать немало владельцев кроссоверов. В городских условиях они показали сопротивление качению на уровне японских Toyo. И в целом, эксперты «За рулем» отметили возросшее качество шин из Поднебесной.

Однако при выборе едва ли не решающую роль играет стоимость. Мы сопоставили результаты тестов с ценами и выявили самые выгодные и, наоборот, самые невыгодные при покупке шины.

3 самых переоцененных шины

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Самая завышенная цена оказалась у китайских шин Rapid Ecosaver (5450 рублей за штуку). Сравнивая цену и характеристики, эксперты пришли к выводу, что она стоит на 33% дороже, чем должна была бы.

На втором месте оказались шины Goodyear Eagle FAsymmetricSUV (10 810 рублей за штуку): переплата порядка 21%.

На третьем месте снова товар Китая — Triangle AdvanteX SUV TR259 (5440 рублей за штуку), но во время тестов эти шины проявили себя заметно лучше и в итоге переплата составила всего 7%.

3 самых недооцененных шины

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А еще эксперты определили самые выгодные для покупки шины, исходя из их ездовых возможностей и цены.

В лидерах — российская Viatti Bosco H/T по 4710 за штуку. По мнению экспертов, она недооценена на 26%.

Второе место досталось китайским Landsail LS588 SUV (5550 рублей за штуку) — экономия составляет 12%.

Zeetex SU1000 vfm могли бы стоить не по 4520 рублей за штуку, а на 11% дороже.

О том, как проявили себя другие испытуемые и итоговый рейтинг шинного теста, вы найдете в апрельском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.


Текст подготовлен по материалам публикации «Китайские кроссовки».

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