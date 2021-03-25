Автовладельцы назвали сложности при продаже машины

Одна из них — как не прогадать, называя цену?

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Основная трудность при продаже подержанного автомобиля, которая возникает у автовладельца, — как не продешевить, называя его цену. 32% респондентов было сложно понять, насколько указанная цена была актуальна рынку, говорится в исследовании, проведенном сервисом «СберАвто».

26% отмечают, что потратили слишком много времени на показ своей машины, 14% опасаются, что покупатели могут их обмануть, а 12% испытывают дискомфорт от общения с незнакомыми людьми. 11% не любят оплаты наличными, а у 5% вызывает трудности сам процесс продажи и оформления документов.

Больше половины отметили, что не отказались бы от услуг помощника. 43% обратились бы к компетентному специалисту, чтобы безопасно провести оплату по безналичному расчету, 37% такой бы человек не помешал при переговорах с покупателем, а 32% помощник нужен для сопровождения при сделке.

В исследовании приняли участие 1375 человек, его провели в марте 2021 года.

Китайский журналист временно устроился на работу менеджером автосалона, чтобы понять изнутри, как устроен этот бизнес. И был поражен размером зарплат, которые предлагают в этой сфере.

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