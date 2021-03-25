Hyundai Staria: первые «живые» фото и двигатели

До сих пор мы видели только тизерные изображения минивэна и совсем ничего не знали о его двигателях.

Материалы по теме Hyundai рассекретила дизайн минивэна Staria

Больше недели назад компания Hyundai представила первые официальные изображения минивэна Staria и обещала рассказать о нем позже, теперь корейское издание KCB сообщило, что на рынке Южной Кореи Staria Lounge (премиальная комплектация, в Европе будет называться Staria Premium) получит 2,2-литровый дизельный мотор, мощностью 200 л.с. или бензиновый двигатель 3,5 л (240 л.с.).

В стандартной версии автомобиль будет разделен на две части, одну из которых станет занимать грузовой отсек (трех- или пятиместная конфигурация). В пассажирской версии в Staria до одиннадцати посадочных мест. Обычный MPV будет доступен в двух комплектациях: Smart и Modern.

В премиальном варианте компоновка салона предполагает 7 или 9 мест. 7-местный минивэн предложат в комплектации Inspiration, а 9-местный можно будет выбрать с комплектациями Prestige или Inspiration.

Версия Lounge внешне будет несколько отличаться от стандартной версии: у нее другие фары — светодиоды в них словно сложены из 8 кубиков льда, длинная горизонтальная линия дневных ходовых огней и другие акценты. Например, задние фонари выполнены в пиксельном дизайне, вдохновленном моделью Ioniq.

В Lounge будут предусмотрены спортивные функции и эксклюзивное внутреннее оснащение. Так, в салоне планируется установка двух 10,25-дюймовых экранов: приборная панель и информационно-развлекательная система. Предусмотрено три режима движения: ECO, Comfort и Sport.

Модель Lounge также будет иметь электронный ключ, систему распознавания слепых зон и аудиосистему Bose.

Для Staria Lounge предложат 7 цветов окраса кузова, а в салоне — 4 цветовых сочетания кожи.

Название Staria составлено из слов star («звезда») и ria (узкая полоска земли, образованная в результате наводнения речной долины). Ранее мы рассказывали, что автомобиль уже тестируют , но фото с тестов было не вполне информативным.

Фото: KCB