Жигули и маятник: современное искусство «отдыхает»

Умельцы из «Гаража-54» провели очередной эксперимент, на этот раз с художественным уклоном.

Ютуберы решили попробовать маятниковое рисование. Это когда емкость с краской подвешивают на веревке и раскачивают, и на поверхности получаются интересные узоры. От пластиковой бутылки отрезали дно, а в пробке сделали отверстие небольшого диаметра.

Экспериментировали, как водится, на старых Жигулях (ВАЗ-2102), а чтобы рисунок получился интереснее, двери подвесили так, чтобы образовалась горизонтальная поверхность. Линии наносили по очереди желтой, голубой, белой и красной эмалями.

Наблюдать за процессом сверху — одно удовольствие: маятник качается и выписывает на кузове замысловатые узоры.

То, что получилось в конце — ну, это на любителя, отметим только, что вид сверху куда лучше, чем сбоку.

Пользователи улыбнулись вместе с любимыми блогерами. «Теперь эту машину в музей современного искусства нужно отправлять. Интересно вышло», — восхитился bla zer. «Вид сверху, конечно, неплох! Капот тоже нормально, но задние крылья, как будто птички обгадили)))», — отметил Shmagin 4x4. «Даже в душе маятника скрывается тяга к искусству», — сыронизировал Артем Балакирев.

Один из самых удачных экспериментов «Гаража 54» — выхлоп-пулемет.



Видео: YouTube