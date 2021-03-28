Hyundai Creta и Solaris стали дороже

А вместе с ними подорожал еще один кроссовер в линейке — Tucson, причем сразу на 55 000 рублей.

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У корейской марки очередное подорожание, и на сей раз оно коснулось бестселлеров — седана Solaris и кроссовера Creta, а также более крупного Tucson и его спортварианта Tucson N Line.

Солярис во всех версиях прибавил 15 000 рублей, и теперь его цены лежат в диапазоне от 820 000 до 1 251 000 рублей.

У Креты подорожание более существенное — от 30 000 до 43 000 рублей в зависимости от комплектации: базовая версия теперь доступна за 1 127 000 рублей, а за максималку дилеры просят уже 1 674 000 рублей.

Туссан и его спортивная версия N Line «потяжелели» на 55 000 рублей, сообщает Цена.Авто. Теперь различные комплектации кроссовера в стандартном исполнении стоят от 1 744 000 до 2 509 000 рублей.

А более статусный Tucson N Line в базовой версии теперь предлагают за 2 394 000 рублей, а максималку — за 2 544 000 рублей.

Тем временем в США уже озвучили цены на новое поколение Tucson.

Фото: Hyundai