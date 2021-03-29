Новую модель Genesis покажут на этой неделе

Чтобы подогреть интерес к скорой премьере, компания опубликовала тизерное видео на своем канале Youtube. Дизайн новинки во многом напоминает внешний вид концепта.
Похоже, что у автомобиля будет длинный капот с фирменной решеткой радиатора. Показана также необычная оптика — двойные полоски, заходящие на крылья. Форма крышки багажника имитирует спойлер благодаря резкому переходу к вертикальной задней панели.
Есть также несколько кадров, показывающих салон купе. В частности, показана стильная обивка двери и шарообразный селектор переключения передач. Больше мы увидим 31 марта — мировая премьера купе Genesis состоится в Южной Корее, на родине автопроизводителя.
Согласно опубликованным ранее планам компании, купе Genesis может появиться в продаже в сентябре этого года — к этому моменту люксовое подразделение Hyundai намерено увеличить количество моделей в своем ряду в два раза.
Автомобиль будет выпускаться ограниченным тиражом, а ее стоимость будет выше, чем у любого другого Genesis.
- Также компания готовит кросс-купе Genesis GV60.
Фото, видео: Genesis