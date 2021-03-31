7 самых неприятных последствий детонации

После относительно плавной зимней езды в моторах скопилось немало нагара.

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Звонкий стук в двигателе во время разгонов по освободившемуся от снега и наледи асфальту может быть признаком детонации, когда смесь в камерах сгорания воспламеняется слишком быстро: со скоростью не 20–30 м/с, а более 2000 (!) м/с.

Происходить это может из-за скопившегося за время осторожной зимней езды нагара. Бывают, конечно, и другие причины, такие как, например, бензин со слишком низким октановым числом или неправильно подобранные свечи.

Детонация может проявляться на очень малых оборотах, при перегретом моторе и при больших нагрузках на двигатель, если вы тянете в горку на неподходящей для этого высокой передаче.

К чему в итоге приводит детонация:

выход из строя поршней, которые не имеют теплоотвода;

плавление перегородок между поршневыми кольцами;

подгорание и растрескивание тарелок клапанов;

прогорание прокладки головки блока цилиндров;

выход из строя свечей зажигания;

ухудшение смазки мотора из-за вибраций;

разрушению поршневых пальцев и шатунных вкладышей.

Современные моторы оснащаются датчиками детонации, которые помогают блоку управления двигателем быстро устранять детонацию, корректируя зажигание и меняя состав поступающей в камеры сгорания смеси. Но датчик может оказаться бессильным, если водитель, заправляя по обыкновению 92-й бензин вместо рекомендованного 95-го, вдруг нарвется на некачественное топливо с октановым числом 89 или ниже.

О том, как избежать детонации и какие еще сюрпризы она может преподнести, читайте в апрельском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.

Текст подготовлен по материалам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Интонация детонации».