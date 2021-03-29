А если вместо масла в мотор залить Соса-Cola? Эксперимент

Спойлер — машина продержалась более 5 минут!

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Шуточное испытание на этот раз провел не «Гараж-54», а украинский блогер из DreamCar. «Лукойл», «Мотюль»? Решили взять похожую по цвету жидкость и посмотреть, что будет с мотором. В качестве тестируемой машины взяли старенький Opel Manta (1970–1975). Кока-Колу закупили в ближайшем сельхозмаге: 4 литра и литр на доливку.

На сервисе из рабочего мотора слили все масло, заполнив нужный объем кока-колой, запустили двигатель и поехали кататься. Предварительно поспорив, 4 или 10 минут продержится мотор? Когда в воздухе запахло горящей кока-колой, машина заглохла. Итого — 5 минут 44 секунды автомобиль оставался на ходу. А потом его пригнали на сервис, чтобы снять мотор и посмотреть, что там наделал сладкий напиток внутри. Это самое интересное — и лучше посмотреть на видео.

В двух словах — ничего хорошего. Есть смутные подозрения, что нечто похожее происходит и в организме человека, регулярно потребляющего такую «смазку».

А если усовершенствовать подвеску и поставить сразу 12 амортизаторов? Такой эксперимент тоже проводили.

Видео: YouTube