Как BMW, но лучше? Обзор редчайшего ИЖа с оппозитным мотором

Четырехтактник на 500 кубиков, с отдачей в 36 л.с. Вполне мог тягаться с Днепрами и Уралами!

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В мотоциклетном мире СССР за «оппозиты» всегда отвечали Уралы и Днепры, идеология которых восходит к довоенным BMW R71. Но в Ижевске разрабатывали собственные оппозитники! Вообще 500-кубовые моторы на Ижмаше проектировали с 1960-х, но ни один из них до серии не добрался. Однако новая разработка для перспективных мотоциклов Иж 7.105 и Иж 7.106 (с коляской) была принципиально иной: помимо новой для завода оппозитной схемы, мотор впервые сделали четырехтактным.

Оба варианта байка (с коляской и без нее) были спроектированы в период с 1980 по 1985 годы. Сейчас одна из сохранившихся оппозитных «одиночек» находится в музее техники Вадима Задорожного, Youtube-канал «Автомобильная Россия» подготовил о ней небольшой видеосюжет.

Рабочий объем двигателя составлял 496 куб.см, а отдача достигала 36 л.с. при частоте вращения коленчатого вала 7000 об/мин. У мотоцикла была двойная трубчатая рама. Передний тормоз был дисковым с гидроприводом, задний — барабанный с механическим приводом.

Диски колес, по проекту, могли применяться спицованные и цельнолитые. Помимо стандартного ножного кикстартера планировался и электростартер с кнопкой запуска.

Увы, и эта разработка осталась лишь в нескольких экспериментальных образцах — производство не смогло обеспечить требуемую точность изготовления двигателя. Однако наработки пригодились в еще одном уникальном проекте, о котором расскажем в следующий раз.

Были и удачи: принадлежащий той же эпохе Иж Планета Спорт все же пошел в серию и выпускался более 10 лет.

Фото: Ижмаш

Видео: Youtube/Автомобильная Россия