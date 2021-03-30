Больше половины россиян (почти 60%) считают транспортный налог несправедливым и не желают его платить.

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В ходе исследования эксперты avtonalogi.ru выяснили, что среди плательщиков транспортного налога одинаковое количество мужчин и женщин, а возраст большинства составляет более 35 лет.

Плательщики налога чаще всего водят отечественные автомобили Lada (18,5%), японские Тойоты (13,2%), французские Renault (7,9%) и корейские Hyundai (7,6%), а также Kia (7,3%).

У трети автовладельцев рыночная стоимость машин составляет до 300 тысяч рублей, а у большинства опрошенных (75,4%) — до 900 тысяч. В основном, в 86,5% случаев, это автомобили в возрасте 10–20 лет. На машинах 1990-х годов выпуска ездят 7,9% людей, а 1980-х — 1,6%.

Для трети автомобилистов транспортный налог составляет от 1 до 3 тысяч рублей (33,4%). Большая же часть автомобилистов должна платить от 3 до 5 тысяч рублей. При этом 57,6% считают транспортный налог несправедливым и готовы платить, но не более 1000 рублей в год. Еще 28% готовы платить не более 3000 рублей. И только 14,4% считают транспортный налог справедливым.

Долги

Никогда не имели задолженности по налогам 67,2% автомобилистов. У 11,2% он был и достигал суммы до 1000 рублей, у 7,6% — до 3000 рублей, у 5,2% — до 5000 рублей. На долю бо’льших долгов по налогам приходится 8,8%.

Задержка оплаты налога у 18,8% автовладельцев составляла до 1 месяца, а у 12,5% — до 3 месяцев. При этом у каждого восьмого автомобилиста списывали деньги с банковских карт в счет уплаты транспортного налога, а у каждого 26-го арестовывали имущество.

Согласно статистике Минфина, число должников в России увеличилось в прошлом году в 1,5 раза, а всего люди должны государству 1,8 трлн рублей! При этом принудительно с неплательщиков было взыскано 930 млрд рублей.

Повышенный транспортный налог, из-за роста стоимости новых автомобилей, затронул уже и недорогие прежде модели.

Фото: depositphotos.com, avtonalogi.ru