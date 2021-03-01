Налог на роскошь затронул и бюджетные машины

Минпромторг расширил список автомобилей, облагающихся повышенным транспортным налогом. Теперь в нем есть и «недорогие» машины.

Материалы по теме ФНС: налог на роскошь для машин до 3 млн рублей — слухи

Повышенный транспортный налог, который также называют «налогом на роскошь», будут теперь платить и владельцы автомобилей, которые до сих пор никто не считал роскошными.

Перечень автомобилей стоимостью более 3 млн рублей, который составляет Министерство промышленности и торговли, теперь насчитывает 1387 моделей. В этом году в него добавили 87 моделей. При этом многие машины никак нельзя назвать роскошными — это модели массового сегмента и даже утилитарные.

По мнению министерства, роскошными теперь следует считать, в частности. Skoda Kodiaq, стоимость которого составляет от 1 763 000 до 3 419 000 рублей. Чешское подразделение концерна Volkswagen AG всегда считалось производителем доступных автомобилей. В России же бренд вывели на новый уровень.

Skoda Kodiaq

Вместе с популярным кроссовером роскошным стал считаться и универсал Subaru Outback, который в нашей стране предлагается по цене от 3 049 000 до 4 099 900 рублей.

Subaru Outback

Также роскошным признан и утилитарный, аскетичный внедорожник Тойоты — Fortuner. Предлагается эта модель по цене от 2 686 000 до 3 620 500 рублей.

Toyota Fortuner

Теперь сумма транспортного налога на эти и еще 84 модели будет умножаться на коэффициент 1,1 в течение трех лет.

Несмотря на парадоксальность ситуации, вызванной падением курса рубля, пересматривать нижний порог цен на автомобили, считающиеся роскошными, Минпромторг не собирается.

Напомним, что в марте этого года новые автомобили подорожают из-за увеличения ставок утилизационного сбора. На сколько вырастут цены, вы можете узнать здесь.

Фото: Skoda, Subaru, Toyota