Skoda Octavia получила новые двигатели в России

Прием заказов на новые версии Октавии уже начался: теперь есть возможность купить ее 110-сильную и 190-сильную версии.

Теперь купить Skoda Octavia можно с атмосферным бензиновым двигателем 1.6 MPI, мощность которого составляет 110 л.с., а также с турбированным бензиновым мотором 2.0 TSI мощностью 190 л.с.

Первый мотор, объемом 1,6 литра, станет теперь базовым и будет сочетаться только с 6-ступенчатым автоматом. С ним лифтбек сможет разгоняться до 100 км/ч за 12,4 секунды, развивая максимальную скорость 199 км/ч. При этом в смешанном режиме потребление бензина будет на уровне 6,9 литра на 100 км.

Уже знакомый мотор 1.4 TSI мощностью 150 л.с. остается. Он может работать в паре как с 6-ступенчатой механикой, так и с 8-ступенчатым автоматом.

Появившийся теперь топовый 190-сильный агрегат предлагается с 7-ступенчатым роботом DSG и может разгонять машину до 100 км/ч за 7,4 секунды, а также до максимальных 240 км/ч.

Skoda Octavia с мотором 1.6 MPI и автоматом в комплектации Active Plus стоит от 1 473 000 рублей. Также доступны комплектации Ambition Plus (от 1 563 000 рублей) и Style Plus (от 1 764 000 рублей).

С двигателем 1.4 TSI и механикой лифтбек стоит от 1 476 000 до 1 767 000 рублей, а с автоматом — от 1 533 000 до 1 824 000 рублей.

Skoda Octavia с мотором 2.0 TSI и роботом предлагается по цене от 1 929 000 до 2 130 000 рублей.

Фото: Skoda