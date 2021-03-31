Новых машин все меньше: за 10 лет автопарк России постарел

Средний возраст автомобиля в нашей стране сейчас составляет почти 14 лет.

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С 2011 по 2021 год автопарк в России стал старше. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитическим агентством «Автостат». Специалисты агентства подсчитали количество автомобилей в РФ, разделив весь транспорт на несколько возрастных групп. А потом сравнили результаты с теми, что были получены десять лет назад.

Выяснилось, что количество новых автомобилей (возрастом до 3 лет) за прошедшее десятилетие уменьшилось с 16 до 10% от всего объема легкового автопарка страны. И чуть подержанных машин (от 4 до 6 лет) стало значительно меньше, их доля упала с 17 до 9%. Зато в категориях с возрастом 7–10 лет, 11–15 лет и 16–20 лет, напротив, наблюдается рост: количество таких машин увеличилось с 16 до 22%, с 16 до 23% и с 11 до 15% соответственно.

В России доля автомобилей с возрастом 4–6 лет за десять лет упала почти вдвое

Если посчитать эти три категории в сумме, то получится, что доля легковых автомобилей старше 10 лет поднялась с 51% (в 2011 году) до 59% (в 2021 году). И только доля машин самой «старшей» категории, возрастом свыше 20 лет, немного упала, с 24 до 21%.

Средний возраст автомобиля в нашей стране сейчас составляет почти 14 лет. При этом легковой автопарк за 10 лет вырос на 14 млн единиц, или на 36%, и к настоящему моменту насчитывает 45 млн машин.

Интересно, что если сравнивать с европейскими странами, у нас еще далеко не самый старый автопарк.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС