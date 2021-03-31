АВТОВАЗ проверяет новые Ларгусы: может перетираться вакуумный шланг — журнал За рулем

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АВТОВАЗ проверяет новые Ларгусы: может перетираться вакуумный шланг

Вероятно, что на некоторых машинах он закреплен неверно и проходит чуть выше, чем нужно.

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У 106 новых Ларгусов, которые уже нашли своих владельцев, может обнаружиться несоответствие конструкторской документации: в марте, вскоре после начала продаж этой модели, дилерские центры получили рекомендации АВТОВАЗа по устранению вредного контакта шланга вакуумного усилителя со шпилькой массового провода.

На сервисе будут осматривать трассу прохождения шланга в подкапотном пространстве и выяснять, есть ли у шланга касание со шпилькой массового провода. Она расположена рядом с тем местом, где блок трубопроводов системы кондиционирования проходит через считок передка.

Если шланг действительно трется о шпильку, потребуется отсоединить шланг от штуцера и держателя, затем перевернуть держатель и снова зафиксировать в нем шланг — вредный контакт должен исчезнуть.

Вся работа займет не более 5 минут и будет проведена в штатном (не срочном) порядке — например, во время планового посещения СТО. Ресурс Лада.Онлайн отмечает, что подобные отзывные и сервисные кампании — нормальная практика, которую не стоит воспринимать в негативном свете. Для владельцев указанные работы будут совершенно бесплатными.

  • В прошлом году из-за подобного некорректного закрепления жгута проводов, который терся о топливный шланг, АВТОВАЗу пришлось отзывать модели Lada Vesta и XRAY.

Фото: АВТОВАЗ, Лада.Онлайн

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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