В Москве выставили КАМАЗ с «Дакара» и не только

Со 2 по 4 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне проходит посвященная гонкам выставка Motorsport Expo 2021.

Motorsport Expo считается главной российской выставкой, посвященной миру скорости и драйва, где выставляется быстрейшая техника. В этом году в экспозиции представлены гоночные болиды, быстрейшие мотоциклы, ралли-кары и даже легендарный КАМАЗ, покоривший Дакар. Представляют ее сами спортсмены и команды, знающие о своих «снарядах» все.

Также на выставке можно приобрести вещи, связанные с миром автоспорта: кепки, фотографии, детали экипировки и техники. Стартовые цены будут символическими, а деньги пойдут на благотворительность — фонду «Активная жизнь».

В этом году впервые представлена широкая экспозиция тюнингованных автомобилей: заниженные, хромированные, прокачанные, рычащие — на любой вкус.

При этом Motorsport Expo 2021 проходит на одной площадке с выставками «МотоВесна» и «Велокульт», а также салоном «ЕДрайв», для посещения которых не придется покупать отдельный билет.

Кстати о ценах на билеты. Для взрослых — 800 рублей, а для детей и студентов — 400. Любителям автомобилей и мотоциклов в возрасте до 7 лет вход свободный.

Посетить выставки можно 2 апреля с 12 до 19 часов, 3 апреля — с 10 до 19 часов, а 4 апреля — с 10 до 17 часов. Motorsport Expo 2021 пройдет в павильоне №2, зал 3.

Узнать больше о выставке мотоциклов «МотоВесна» вы можете здесь.

Фото: Motorsport Expo