Самое значимое событие, посвященное мотоциклам, пройдет в «Экспоцентре» на Красной Пресне со 2 по 4 апреля.

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Выставка «МотоВесна» в этом году пройдет уже в десятый раз и станет самой крупной за свою историю. В ней будут участвовать крупнейшие мировые и российские производители мототехники, аксессуаров и запчастей.

Со 2 по 4 апреля (с пятницы по воскресенье) для посетителей выставки будут открыты экспозиции Harley—Davidson, BMW, Bajaj, Yamaha, Kawasaki, Honda, Indian, Yacota, Avantis, BSE, Progasi, Mikilon, Zuum, Kriega, Interphone, «Урал» и многих других мотопроизводителей.

Помимо серийных моделей выставляться будут и кастомы в рамках XIV Московского Custom & Tuning Show. Кроме того, на «МотоВесне» пройдет официальный этап чемпионата мира по кастомайзингу по классификации AMD.

Статично не будет — посетителей ждут соревнования по флэт-треку Motul In Dust We Trust, принять участие в которых может любой желающий, приехавший на мотоцикле. Заезды пройдут на улице, на специально подготовленном треке.

Среди интересностей — первый салон электротехники «ЕДрайв», где будут выставляться электрические автомобили, мотоциклы, квадроциклы, трициклы, а также велосипеды, скутеры, мопеды, сигвеи, моноколеса и даже электроролики.

2 апреля выставка откроется в 12:00 и продлится до 19:00. В субботу, 3 апреля, посетить «МотоВесну» можно будет с 10:00 и пробыть там до 19:00. В последний день выставки экспозиции доступны с 10 утра и до 17:00. Стоимость билета — 800 рублей (для детей и студентов — 400 рублей), дети до 7 лет могут посетить «МотоВесну» бесплатно.

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Фото: «МотоВесна»