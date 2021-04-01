Какой тип кузова предпочитают россияне? Все не так очевидно

Нам все меньше нравятся седаны, а ведь еще 10 лет назад на них ездило полстраны.

Седан очень долге время считался в России любимейшим вариантом кузова, но недавнее исследование аналитического агентства «Автостат» говорит о том, что в обозримом будущем ситуация может измениться.

Если десять лет назад, в начале 2011 года на долю т.н. трехобъемников (у кузова седан три объема — моторный отсек, салон, багажник) приходилось более половины всех легковых автомобилей страны (а именно 52%), то десять лет спустя картина уже иная: седанам принадлежит лишь 42% российского автопарка.

При этом доля универсалов за тот же период поднялась с 22 до 33%. Причина в том, что к универсалам (в плане типа кузова) приравниваются внедорожники и кроссоверы, а их популярность (особенно последних) за минувшее десятилетие существенно увеличилась.

Фотография сделана в Москве 40 лет назад, в марте 1981 года. Из всего множества легковых автомобилей на Тверской (в то время — ул. Горького) можно заметить лишь пару универсалов. Остальные — седаны

Постепенно российские покупатели «распробовали» и другие типы кузова, ранее считавшиеся менее привлекательными по сравнению с седаном: доля хэтчбеков и лифтбеков тоже выросла, хоть и не так значительно — с 19 до 22%.

А вот все остальные варианты, похоже, становятся для россиян все большей экзотикой: пикапов, купе, кабриолетов, родстеров и прочих вместо 7% десять лет назад осталось всего 3%.

За то же десятилетие легковой автопарк России заметно постарел.

Фото: Александр Овчинников, Анатолий Семехин/Фотохроника ТАСС