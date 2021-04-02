«Почта России» будет ездить на Патриотах

Автопарк службы состоит из 17 тысяч машин, половина из которых — это «буханки» и Хантеры. А вот почтовых Патриотов еще не было.

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УАЗ Патриот получил еще одно ОТТС, на сей раз автозавод сертифицировал целый ряд специальных версий внедорожника — для полиции, Росгвардии, ДПС, ВАИ, Лесной охраны и «Почты России». «Русский автомобиль» отмечает, что силовики используют Патриоты давно, а вот «Почта России» обзаведется такими машинами впервые.

У почтового Патриота будут стандартные силовые агрегаты: 2,7-литровый 150-сильный ZMZ Pro в паре с 5-ступенчатой механикой Dymos или 6-диапазонным автоматом Punch 6L50. Двигатель по желанию заказчика может быть бензиновым или метановым — у модели только что появилась и начала поступать в продажу модификация на сжатом природном газе. Интересно, что Патриот с метановым мотором попадал на тестовую эксплуатацию в «Почту России» еще в 2016 году.

Будет и еще один вариант двигателя, бюджетный: ЗМЗ-409, 135 л.с., Патриоты с таким мотором в свободную продажу уже не поступают.

А сам Патриот, несмотря на сложности, все же готовится сменить поколение — его будут создавать совместно с Isuzu.

Фото: «Русский автомобиль»