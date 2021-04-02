Skoda запустила виртуальный шоурум, можно «посидеть» во всех моделях

А также изучить характеристики, подобрать комплектацию и, если вы клиент в Израиле, записаться на тест-драйв. Работает с ноутбука или планшета.

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Компания Skoda показала свой виртуальный шоурум, созданный совместно с IT-стартапом из Израиля, компанией Matter, которая выиграла конкурс, где участникам предлагалось помочь автоиндустрии во время пандемии. При реализации были задействованы наработки по шоурумам из сферы недвижимости, а также ряд оригинальных 3D-технологий.

Используя портал виртуального автосалона, можно рассматривать выставленные в нем автомобили, двигаясь по торговому залу, открывать двери авто и перемещаться в салон. У выбранной модели можно посмотреть характеристики и подобрать комплектацию, а также записаться на тест-драйв. Возможности этой платформы предполагают и подключение сервисов виртуальной реальности.

Виртуальный шоурум Skoda Auto доступен из любой точки мира с ноутбука или смартфона, отмечают в компании. Сейчас проект действует на базе израильского дистрибьютора Шкоды, но платформа гибкая и в каждой стране будет настраиваться под конкретных покупателей.

Цифровые автосалоны стали трендом в 2020 году во время пандемии коронавируса. К настоящему моменту подобные сервисы предлагают некоторые производители (например, Infiniti), а также небольшие автоторговые компании, вроде автосалона Lada в Словакии.

Фото: Skoda Auto