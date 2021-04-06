Автомобиль выглядит очень большим и весьма мощным — «лошадей» на 760.

Материалы по теме Новый BMW X8 — первые изображения

В видео, опубликованном в Instagram пользователем kurt.muc, показан новый флагманский кроссовер компании BMW, проходящий испытания на дорогах общего пользования — где-то в районе Мюнхена в Германии.

Этот короткий видеоролик дает представление не только о внешности и пропорциях кроссовера, но и о его размерах.

Машина полностью оклеена камуфляжной пленкой. Ходят слухи, что X8 может получить экстравагантную компоновку передней части с разделенными фарами. Сзади у прототипа установлены временные фонари.

На прототипе также видны особые наклейки, говорящие о том, что перед нами «гибридный испытательный автомобиль». То есть у кроссовера может быть гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового двигателя V8, а ее мощность, согласно слухам, составляет около 760 лошадиных сил.

Презентация нового флагмана BMW X8 может состояться в конце 2021 года, а позже компания может представить версию М, если будет принято решение о ее выпуске.

Также компания готовит к продажам новый седан BMW i4.

Фото, видео: kurt.muc, motor1.com