Менять вентили каждый сезон? Как вас разводят на шиномонтаже

На это многие соглашаются — цена вентиля копеечная. Но для сервиса это хороший приработок, так что за ваш успешный развод сотрудник еще и получит премию.

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Многим автомобилистам приходилось сталкиваться с этим стереотипным и, как правило, очень авторитетным мнением: вентили в колесах нужно менять каждый сезон. Основанный на этом стереотипе развод получил широкое распространение потому, что на него многие ведутся — цена-то у вентеля, почитай, копеечная, 50–100 рублей. А для сервиса в разгар межсезонной смены шин это оборачивается неплохим приработком.

Опытные сотрудники шиномонтажа советуют: менять вентили стоит по мере износа. Их срок может действительно подойти довольно скоро, ведь со временем резина рассыхается. Но многое зависит от того, где и как вы эксплуатируете машину, и вполне может получиться, что вы без проблем проездите на комплекте пару лет. Менять или нет? Посмотрите — если вентиль мягкий, а на сгибе нет трещин, от услуги можно отказываться.

За накрутку опций мастеру полагается больший процент: просто за замену шин бонусы работникам составляют 25%, а за дополнительные услуги — уже 35%

Расскажите в комментариях, приходилось ли вам сталкиваться с таким способом «отъема денег», ведь он — один из самых распространенных. Но отметим, что наравне с этим разводом существуют и другие, не менее популярные на шиномонтажках, и при этом куда более разорительные для вашего кошелька.

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