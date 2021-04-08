Штраф за нарушения на ж/д переездах вырос в 5 раз

Соответствующие поправки в КоАП приняты Госдумой, а 50-процентная скидка при оплате этого штрафа отменена.

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Теперь штраф за нарушения, совершенные на железнодорожных переездах, составляет 5 тысяч рублей, и заплатить 2500 в 20-дневный срок не получится — скидка отменена. В некоторых случаях тогда можно говорить о 10-кратном увеличении штрафа: с 500 рублей (со скидкой) до 5 тысяч (без возможности платить со скидкой).

Также принятые поправки вводят штраф в размере до 30 тысяч рублей за высадку из общественного транспорта несовершеннолетнего пассажира без билета. Это наказание будет распространяться на водителей и контролеров. В «Союзе пассажиров» опасаются, что подростки будут злоупотреблять своими правами, бесплатно пользуясь общественным транспортом.

Ранее в ст. 12.10 КоАП «Нарушение правил движения через железнодорожные пути» предусматривался штраф в размере 1000 рублей. Он выписывался тем, кто выехал на переезд на запрещающий сигнал семафора. Нередко водители штрафуются за то, что начинают движение до полного открытия шлагбаума, пока семафор еще перемигивается красными огнями. Также для таких нарушителей предусмотрено лишение прав на срок до 3 месяцев.

Нужно обязательно отметить, что законопроект вводит новое определение — штраф 5000 рублей будет выписываться тем, кто пересекает пути на нерегулируемом переезде, если «в пределах видимости» едет поезд. Не указывается ни расстояние, ни другие параметры, что может стать очередной ловушкой.

Будут ли водители платить штрафы, если Госдума отменит скидки за их своевременную уплату? Результаты нашего опроса.

Фото: Jad Limcaco / Unsplash