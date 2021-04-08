Citroen C5: универсал, кроссовер, большой хэтчбек?

Французская компания опубликовала видеотизер своей новинки, чем еще больше подогрела интерес. Эксперты не могут определить, что за кузов у новой машины?

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Citroen представит новый C5 с необычным кузовом не в начале 2022-го, как предполагали, а в следующий понедельник, 12 апреля. Французская компания анонсировала в соцсетях дату выхода новинки коротким видеотизером, который не прояснил ситуацию, а еще более запутал. Что за странный кузов у этого автомобиля?

Впрочем, нигде не говорится, что это именно С5, речь о «совершенно новом Citroen». В прежних поколениях C5 был дуэтом седана и универсала, теперь модель возвращается с комбинацией нескольких стилей кузова. Это универсал? Кроссовер? Большой хэтчбек с высоким клиренсом? Все вышеперечисленное, судя по видеоряду. Похоже, новый C5 стал просторнее, чем раньше, и сочетает практичность хэтчбека и универсала с более высоким дорожным просветом, при этом у автомобиля будут и элементы седана.

Новый флагман с двойным шевроном анонсировали еще в 2016 году концептом Cxperience с инновационным дизайном.

Будет ли автомобиль носить имя С5 — неизвестно, возможно, французы назовут его как-то иначе, чтобы лучше обособить новинку от существующего кроссовера C5 Aircross, но очевидно, что у нового Citroen будет много общего с Peugeot 508 и DS9.

Подробности нам расскажут в следующий понедельник. Продажи в Европе должны стартовать во второй половине 2021 года.

Необычный Citroen C5 уже испытывают на дорогах, но поскольку он закутан в камуфляж, рассмотреть его тоже сложно.



Видео: ВКонтакте/Citroen