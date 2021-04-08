Не следить за дорогой почти пять секунд — это очень долго: вот реакция водителей, которым на это время закрывают обзор.

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Всем известно, что набирать текстовые сообщения во время управления автомобилем опасно. Но кого это останавливает?

Чтобы лишний раз напомнить нам о том, что отвлекаться от дороги опасно, Lexus оснастил кроссовер NX стеклом с электрохромным покрытием, которое вдруг становится непрозрачным на 4,6 секунды. Затем за руль автомобиля сажали добровольцев и пускали их кататься по трассе с препятствиями, чтобы их проняло. А заодно и нас, смотрящих видео такого экстрима.

И результаты шокируют: препятствия не статичны, они двигаются. Если вы едете со скоростью 100 км/ч, то за 4,6 секунды машина проезжает 128 метров, а на кажущейся более безопасной скорости 40 км/ч — 51 метр.

Считается, что полный привод делает машины безопаснее. Но систем полного привода много — какую выбрать?

Фото, видео: Lexus