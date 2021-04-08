У этого кемпера Bonkers Luxury Motorcoach есть две ванные комнаты и спальня на цокольном этаже.

Кемперы бывают разные — маленькие и огромные, оборудованные гаражами или шикарно отделанные, умные, самодельные, на базе старых школьных автобусов и даже прицепы для мотоциклов. А еще есть безумные кемперы, такие как этот дом на колесах Prevost Featherlite, построенный недавно на базе автобуса 2007 года выпуска, у которого есть подвал.

Конечно, подвал находится не под землей, а под полом кемпера. Это жилое пространство — спальня, в которую можно попасть как снаружи, так и из салона. Каждому нужна небольшая комната, чтобы побыть одному!

Как вы видите, в подвальную спальню ведет небольшой лаз в полу, а внизу находится довольно уютная кровать во всю ширину дома на колесах.

Комната расположилась в отсеке для багажа, отделана красивыми материалами, приятно освещается и оснащена двумя экранами.

Конечно, кемпер примечателен не только спальней в подвале. Он прекрасно оснащен, здесь есть два туалета, три раковины и душ.

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Как и следовало ожидать, такая роскошь стоит немало — более 2 млн долларов, или 154 млн рублей.

Но вместительные кемперы необязательно должны быть большими. Вот вам скромного размера дом на колесах на десятерых.

Фото, видео: YouTube