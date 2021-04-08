Chery Tiggo 8 лишился пятиместных версий

И не только их: убрали и самый доступный семиместный вариант.

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Отныне в Россию поставляются лишь семиместные версии кроссовера Chery Tiggo 8, а вот пятиместных больше нет — даже из конфигуратора на официальном сайте бренда в России их уже успели убрать. Более того, доступный семиместный вариант также недоступен к заказу — теперь только комплектация Prestige в двух вариантах силового агрегата: 1,5 л (147 л.с.) с роботом DCT6 за 1 829 900 рублей и 2 л (170 л.с.) с вариатором за 1 909 900 рублей.

«Мы оптимизировали комплектации по модели Tiggo 8, оставив те, которые пользуются наибольшим спросом», — цитирует сайт «Китайские автомобили» руководителя пресс-службы Chery Евгению Никитену-Кацарскую.

Получается, что спросом не пользовались более простые и дешевые версии в комплектациях Active (5 мест) за 1 749 900 рублей и Family (7 мест) за 1 829 900 рублей. Вероятно, они конкурировали с топ-вариантами стоящего на полступеньки ниже Tiggo 7 Pro. В свое время Tiggo 7 Pro вытеснил из российского модельного ряда кроссовер Tiggo 7, хотя их собирались продавать параллельно.

Вполне может оказаться, что исчезновение относительно дешевых версий Tiggo 8 — первый подобный «звоночек» для данной модели, ведь продажи более современного Chery Tiggo 8 Pro уже стартовали.

Фото: Chery