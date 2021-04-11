При производстве моторов для мира автоспорта используются технологии 3D-печати, но не совсем так, как вы думаете.

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Формула-1 остается в авангарде технологий и использует 3D-печать при производстве двигателей. Прибегают к этой технологии и в BMW при производстве мотора S58. Но вместо того чтобы печатать сам двигатель, инженеры создают формы для отливки мотора и его деталей. Зачем такие сложности? В этом есть смысл.

В ходе создания мотора печатаются формы из песка и отвердителей, в которые затем заливается расплавленный металл. Преимущество этой технологии в том, что спроектировать блок двигателя можно с невероятной точностью.

Процесс 3D-печати позволяет не только создавать формы с очень мелкими деталями, но и быстро вносить необходимые изменения в двигатель.

Если двигатель нужно срочно модернизировать, то достаточно лишь внести в программу 3D—принтера изменения и отлить новую форму, в которой уже не будет обнаруженного огреха.

Изменяя тип песка и свойства отвердителей, инженеры могут контролировать процесс охлаждения алюминия в форме. Это позволяет всем участкам охлаждаться последовательно или равномерно, исключая нежелательную деформацию.

Невероятный двигатель скоро появится и у Nissan и будет устанавливаться на серийные автомобили.

Фото, видео: YouTube