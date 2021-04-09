Hankook объяснила победу своих шин в тесте «За рулем»

Они впервые одержали победу в сравнительном тесте восьми летних шин ведущих мировых производителей.

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Напомним, что результаты летнего тестирования шин в популярном размере 185/65R15 были опубликованы в мартовском номере журнала «За рулем». Впервые абсолютным победителем стали шины Hankook Kinergy eco 2, набравшие 992 балла. Тесты проходили в сентябре при температуре 17–25°C и осенью при 8–10°C. Особенно испытатели отметили «лучшие тормозные свойства на мокром покрытии, четкая управляемость при резких поворотах».

Такое достижение в компании Hankook не могли оставить без комментариев, объяснив заодно, как откуда взялись подобные качества и характеристики.

«Мы рады, что шина Hankook Kinergy Eco 2 получила высокую оценку от авторитетного автомобильного издания „За рулем“. На протяжении нескольких десятилетий компания Hankook Tire & Technology активно инвестирует в научно-исследовательские разработки для создания идеальных шин. В среднем годовой объем инвестиций доходит до 4% от выручки компании за целый год. Это огромная сумма, которая инвестируется в инновационные технологии для создания отличного продукта, — говорит директор по маркетингу Hankook Tire Rus Александр Гуторов. — Необходимо отметить, что компания Hankook Tire & Technology всегда обращает внимание на комментарии, замечания изданий и тестовых групп, которые проводят тестирования автомобильных шин. Благодаря этой информации инженеры компании Hankook Tire & Technology стараются внести изменения для улучшения качества шин для отдельно взятого рынка и различных условий эксплуатации».

Шины Hankook Kinergy eco 2 имеют ссимметричный рисунок протектора, а их износ происходит равномерно, что дает отличную управляемость на сухом и мокром покрытии. При этом шина универсальна — производится в более чем 40 типоразмерах и подходят практически всем автомобилям.

«Kinergy eco 2 уже пользуется необычайно высокой популярностью у автомобилистов и автопроизводителей как одни из наиболее цепких, прочных и комфортных шин в своем классе, — отмечает директор по продажам легковых шин Hankook Tire Rus Максим Ушаков. — И результаты последних тестов являются ярким доказательством того, что наши усилия, потраченные на разработку инновационных идей и технологий, не пропали даром».

Узнать больше о летних шинах вы можете здесь.

Тест летних шин для гольф-класса, в котором победили шины Hankook Kinergy eco 2 — здесь.

Фото: «За рулем»