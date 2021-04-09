Производство родстера Крым: выбираем самый удачный цвет

Идет сборка третьего прототипа, нужно выбрать цвет кузова. Пока лидируют желтый, красный и темно-зеленый.

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Руководство проекта родстера Крым предложило выбрать цвет для третьего предсерийного прототипа. С 2013 года в рамках проекта было собрано два прототипа, красного и синего цветов. Сейчас готовится третий — на стальную пространственную несущую систему с передним и задним подрамниками уже начали устанавливать узлы и агрегаты. Параллельно в официальном сообществе проекта в сети ВКонтакте появилось предложение к подписчикам по выбору самого подходящего цвета — именно победивший вариант и будет реализован.

Если родстер, как задумано, появится в серийном производстве, в премиальных вариантах у него будет кузов из композитных материалов на основе углеродного или стекловолокна. Но в бюджетной версии материал кузова будет проще: чтобы уложиться в цену в 650–750 тысяч рублей, решено использовать термопласты.

На момент публикации заметки за цвет третьего прототипа проголосовало чуть менее 300 человек, и большинство (22,3%) высказались за то, что машина должна быть желтой. На втором месте по популярности красный цвет (18,2%), на третьем — темно-зеленый (19%). Довольно близко к тройке оказался белый (14,1%), а вот остальные варианты получили значительно меньше голосов.

Родстер Крым разрабатывается Конструкторским бюро молодежи МГТУ им. Н.Э. Баумана и созданной на его базе Межвузовской студенческой инженерно-технологической корпорацией (МСИТК). Параллельно с работами по третьему прототипу создается еще несколько несущих систем для отправки в вузы, где на их основе сделают свои автомобили. В перспективе родстер Крым планируется выпускать серийно.

На третьем прототипе, в отличие от первых двух, будет электропривод складывания крыши.

Фото: МСИТК