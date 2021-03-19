Как работает электропривод складной крыши на родстере Крым (видео)

И верх, и декоративная крышка имеют единый привод, срабатывающий за 20 секунд.

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Для третьего прототипа родстера Крым, который сейчас находится в разработке, авторы проекта изготовили электропривод складывания верха. Напомним, на первых двух ходовых макетах снять крышу можно было только вручную. Сообщество проекта в соцсети ВКонтакте выложило пост с видеороликом, пояснив, что перед установкой крыши на прототип нужно было провести тесты самого механизма, поэтому сначала в работе опробовали полноразмерный макет.

Выяснилось, что привод при единичном использовании развивает достаточное усилие (максимум — 900 Н), а центральное его расположение исключает необходимость синхронизации и возможные перекосы. Привод оснащен концевиками отключения питания в крайних положениях. В процессе сборки поперечные трубы были усилены по жесткости. В автоматическом режиме крыша складывается за 20 секунд.

Сообщается также, что декоративная крышка, которая будет скрывать под собой убирающийся верх, конструктивно связана с механизмом поднятия/опускания, то есть не требует отдельного привода и его синхронизации. Крышу можно будет сложить и в ручном режиме, без применения электропривода.

Проект родстера Крым существует с 2013 года. Он разрабатывается Конструкторским бюро молодежи МГТУ им. Н.Э. Баумана и созданной на его базе Межвузовской студенческой инженерно-технологической корпорацией (МСИТК).

Предполагается наладить серийное производство родстеров; ориентировочная цена серийной версии — 650–750 тысяч рублей.

Видео: YouTube/World of Motors