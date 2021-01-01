Серийный родстер Крым: у него будет кузов из термопласта

Композиты обещают не во всех версиях...

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Проект родстера Крым существует с 2013 года, к настоящему моменту построено два прототипа, в процессе создания находится третий. Основа родстера — пространственная стальная рама, на которую закрепляются кузовные панели. На прототипах они сделаны из композитных материалов на основе стекловолокна и углеродного волокна. А каким будет кузов, если родстер, как задумано, доберется до серийного производства?

Для обеспечения заявленной стоимости в базовой комплектации целесообразно использовать термопласты», — сообщили авторы проекта в январе 2021 года.

Термопласты — это полимерные материалы, которые при нагревании способны обратимо переходить в высокоэластичное или вязкотекучее состояние, поэтому пригодны к повторной обработке, то есть формованию. Распространенные термопласты — это полистирол (термопласт с аморфным строением), полиэтилен и полипропилен (термопласты с кристаллическим строением).

Утвержденный облик серийной версии автомобиля

Однако композиты в родстерах Крым тоже появятся — но не в бюджетной серии, а в премиальном или коллекционном сегменте, уточняют разработчики родстера. По их словам, стоимость авто семейства «Коллекция» будет зависеть от комплектации и требований заказчика и может составлять несколько миллионов рублей.

Родстер Крым разрабатывают в МГТУ им. Н.Э. Баумана и созданной на его базе Межвузовской корпорации. Сейчас усилия сконцентрированы на проектировании бюджетной версии.

Одним из промышленных партнеров проекта может стать АВТОВАЗ. Планируемая стоимость базовой версии автомобиля — 650–750 тысяч рублей.

Фото: МГТУ им. Н.Э. Баумана