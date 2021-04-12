Вопрос отсутствия отбойников на дорогах Москвы становится все более острым.

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В минувшие выходные, утром 11 апреля, на Кутузовском проспекте Москвы произошло очередное лобовое столкновение. Как сообщил Дептранс в своем Telegram—канале, виновником аварии стал 29-летний водитель каршерингового автомобиля, который на большой скорости вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем.

Водитель пострадавшего автомобиля от госпитализации отказался, а молодого лихача (это была девушка) с многочисленными травмами увезли на скорой. У нее диагностированы переломы рук, таза, сотрясение мозга.

Кутузовский проспект продолжает оставаться «дорогой смерти» из-за отсутствия на нем отбойников: они на трассе не положены из соображений безопасности первых лиц государства — кортежи должны иметь возможность для маневра. Это однозначная позиция ФСО.

Тем временем статистика печальна: с 2015 по 2020 годы на Кутузовском проспекте в результате ДТП погибло 62 человека и 76 были ранены. Еще 11 человек погибли на Можайском шоссе, в которое переходит проспект, и один был ранен. Итого 73 человека погибли и 77 ранены. Для сравнения: на соседнем Звенигородском шоссе, где есть отбойники, за тот же период погибли 3 человека и ни один не был ранен, на улице Мневники (есть отбойники) были ранены 2 человека и один погиб, на проспекте Маршала Жукова (есть отбойники) погибли 10 и был ранен один человек. Уровень безопасности улиц с одинаковым скоростным ограничением и находящихся в одном районе отличается в десятки раз. И сложно предположить, что дело не в отбойниках.

Ранее вопрос отбойников поднимался после громкого ДТП с актером Михаилом Ефремовым.

Фото: АГН «Москва»