Этот броневик, выставленный на продажу на Фейсбуке, был выпущен в 2012 году: кто-то отчаялся ждать Конца Света.

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Автомобиль на фотографиях получил название Gurkha и выпускается компанией Terradyne Armored Vehicles, находящейся в Онтарио (Канада) с 2011 года. В частности, эти машины используются правоохранительными органами и другими государственными учреждениями всего мира, в том числе в Канаде, Ливии, Нигерии, Катаре, Сингапуре, Саудовской Аравии и некоторых штатах Северной Америки.

Gurkha был выпущен в 2012 году, а в его основе лежит пикап Ford F-550 XL. Он оснащен 6,7-литровым дизельным двигателем V8 с турбонаддувом мощностью 400 л.с., а его пробег составляет всего 4100 миль (6598 км). Двигатель же наработал всего 220 моточасов.

Gurkha имеет уникальное оснащение и покрытие кузова от Phoenix Coatings. В частности, машину отличают противоскользящие шины и длинноходная подвеска Icon за 27 500 долларов (примерно 2,13 млн рублей).

Стекла бронемашины имеют толщину не менее 7,5 мм. Порядка 11 000 долларов (850 тысяч рублей) было потрачено на доработку салона, в котором теперь есть аудиосистема. Уровень защиты брони — B7.

Продавец хочет выручить за автомобиль 385 000 долларов или, в переводе на наши деньги, почти 30 млн рублей.

Недавно был представлен новый бесшумный военный внедорожник.

Фото: Facebook