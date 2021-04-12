Skoda обновляет Kodiaq: тизер перед премьерой — журнал За рулем

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Skoda обновляет Kodiaq: тизер перед премьерой

Чуть больше информации о светотехнике обновленного кроссовера. Кажется, должно получиться симпатично. Премьера — уже 13 апреля.

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В преддверии премьеры обновленного кроссовера Kodiaq компания Skoda опубликовала фотографию-тизер, а также рассказала, что именно изменится после рестайлинга. Так, в пресс-службе бренда отметили, что фары станут несколько уже, а форма капота переработана, поэтому передок должен действительно смотреться по-новому. Ранее в компании рассказали, что противотуманки поднимутся выше и получат горизонтальную ориентацию, так что «взгляд» Кадьяка станет «четырехглазым».

Контуры задних фонарей станут более резко очерченными, а внутри, если присмотреться к тизеру, просматривается оригинальная шкодовская «кристаллическая структура».

Сообщается также, что помимо визуального преображения будет и технологический апгрейд — правда, никаких подробностей его пока нет. Известно лишь, что в освеженном виде кроссовер сохранит опциональный третий ряд сидений. Обновлению подвергнутся все вариации кроссовера, включая специальные исполнения Laurin & Klement и SportLine.

Пресс-служба отмечает, что с момента запуска модели в серию в 2016 году выпущено уже около 600 000 единиц Kodiaq, которые нашли владельцев в 60 странах мира.

Премьера новой версии состоится 13 апреля в 11:00 по московскому времени на официальном Youtube-канале Skoda.

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

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