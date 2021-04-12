Шок-видео: летел задним ходом навстречу всем (!), чудом никто не пострадал

Нарушитель угнал автомобиль у сестры, скрываясь от уголовного преследования.

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Оживленная развязка, вереницы автомобилей, свойственный межсезонью мокрый асфальт... И вдруг в кадр врывается машина, двигающаяся задним ходом на огромной скорости, причем навстречу транспортному потоку! Такое видео, снятое одним из очевидцев, приобщили к делу следователи в Ростовской области. Незадолго до этих событий жительница Таганрога припарковала свой Kia Picanto около дома, а вечером того же дня обнаружила, что машина пропала.

Полиция, отработав по заявлению владелицы, обнаружила машину в черте города, уже со следами ДТП; в салоне никого не было. Из видео, которое вы можете наблюдать ниже, сотрудники полиции узнали, что в определенный момент угонщик по неизвестной причине решил двигаться навстречу потоку на задней передаче, причем с большой скоростью. Спустя непродолжительное время автомобиль перелетел через разделитель на противоположную часть развязки и, окончательно потеряв управление, перевернулся.

Перед самым переворотом он едва не врезается во встречный автомобиль — водитель этой машины успевает среагировать буквально в последнее мгновение.

В полиции установили личность угонщика — это оказался 30-летний брат владелицы машины, он украл у нее ключи и похитил саму машину, пишет сайт МВД Медиа. Мужчина ранее был судим за разбой и уклонение от административного надзора, а к настоящему моменту находился в розыске за уклонение от отбывания лишения свободы (ст. 314 УК РФ).

Беглеца задержали на квартире у приятеля. Против него возбудили еще одно уголовное дело, на сей раз по ст. 166 ч. 1 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Нарушитель заключен под стражу.

А в Красноярском крае горе-гонщик удирал от полиции даже когда ему прострелили колеса.

Видео: Youtube/МВД Медиа