Главные изменения кроссовера — улучшенная аэродинамика и более технологичный салон.

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Самый большой кроссовер Skoda обновился, чтобы избежать кризиса среднего возраста. Выпуск автомобиля начался в 2016 году и продается он в более чем 60 странах. Всего было куплено больше 600 000 кроссоверов этой модели, включая версию GT, доступную исключительно в Китае. Этот среднеразмерный кроссовер предлагается в пяти- и семиместной версиях и производится на четырех заводах.

Заметить перемены нелегко: новый капот, вертикальная решетка радиатора, узкие фары с матричной светодиодной оптикой. Улучшилась и аэродинамика после изменения бамперов и установки нового спойлера сзади.

Кресла стали удобнее и могут обтягиваться перфорированной кожей, а также оснащаться функцией массажа, обогрева и электрорегулировками. Также обивка сидений может быть из переработанных растительных материалов.

У рулевого колеса две спицы, а подсветка салона стала сложнее и разнообразнее. Также в автомобиле появилась обновленная аудиосистема Canton с десятью динамиками (прежде было 8) и установленным в багажнике сабвуфером, а также 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 9,2-дюймовый сенсорный экран.

Оснащается обновленный кроссовер 1,5-литровым мотором TSI мощностью 150 л.с., 190- сильным 2.0 TSI и турбодизелем 2.0 TDI Evo мощностью 150 или 200 л.с.

Skoda представила обновленный Kodiaq Главные изменения кроссовера — улучшенная аэродинамика и более технологичный салон. Skoda представила обновленный Kodiaq

В Европе продажи обновленного Skoda Kodiaq начнутся в июле 2021 года.

Ранее Skoda представила бюджетный кроссовер Kushaq.

Фото: Skoda