Ожидается наплыв контрафактных запчастей

К этому может привести дефицит оригинальных запасных частей для автомобилей, который образовался на рынке.

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Карантинные меры вмешались в стабильность цепочек поставок запчастей. Кроме того, повлияли и приостановки производств в связи с локдауном. Теперь, когда складские остатки распроданы, дефицит автозапчастей по всей стране.

К такому выводу пришли эксперты международной сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze в ходе совместного исследования рынка: дефицит коснулся уже более четверти независимых сервисов — 26%. Дефицит продолжает усугубляться.

В подобных ситуациях рынок наполняется контрафактом.

«Такая ситуация дает крайне неприятные последствия в виде увеличенного спроса на запчасти низшего качества и даже контрафакт. В условиях, когда для ремонта автомобиля требуется запчасть, а ее попросту нет, то водители готовы купить просто то, что есть на данный момент», — описывает ситуацию основатель агентства Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

Это на руку и малым брендам, у которых появляется шанс занять свою нишу на рынке — это хорошая новость. Но эти бренды малоизвестны.

«В заложниках сложившейся ситуации не только мы, но и обычные водители. Денег из-за кризиса у многих больше не стало, стараются экономить и покупают запчасти самостоятельно. Подавляющее большинство автовладельцев не интересуются происхождением детали, приезжают с ней автосервис, производят ремонт, а спустя пару месяцев узел выходит из строя. Как итог, по закону вся ответственность ложится на автосервис», — говорит директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Данил Соловьев.

Но больше всего страдает сам автовладелец. Сервисы, столкнувшись с потребительским экстремизмом, часто просто отказываются устанавливать сомнительные детали. Вернуть же купленную запчасть продавцу владельцу будет нелегко, а то и невозможно.

«Хочу порекомендовать не только водителям, но и всем гражданам проштудировать закон о Защите прав потребителя. Многие просто не в курсе своих законных прав, если у вас случилась поломка после каких-либо манипуляций с автомобилем в автосервисе, независимо от его уровня, будь-то крупное или »гаражное” СТО, вся ответственность лежит на станции. Не на продавце масел или запчастей, а именно на станции техобслуживания. Если вы все же покупаете какие-то запчасти или технические жидкости в магазинах или интернет-маркетах, потрудитесь попросить сертификаты качества на данный товар. Конечно, это не гарантирует, что в автосервисе их примут к замене, но все же шанс повышается», — советует юрист международной сети автосервисов Fit Service Алексей Поляков.

Скоро может получиться так, что замена колес потребует внеочередного техосмотра.

Фото: Laurel and Michael Evans / Unsplash, Gruzdev-Analyze