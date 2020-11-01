Замена колес потребует внеочередного техосмотра

Правила ремонта и тюнинга могут существенно ужесточиться из-за нового, третьего по счету пакета поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

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Разработанный Минпромторгом проект поправок приведет к тому, что автовладельцам придется проходить внеплановые техосмотры в случае внесений даже малейших изменений в свои машины, пишут «Известия». Это будет касаться даже замены аудиосистемы или установки дополнительного противоугонного устройства.

Кроме того, в Минпромторге не прислушались к мнению общественности и по-прежнему намерены запретить использовать восстановленные детали при ремонте автомобилей. В частности, это коснется систем рулевого управления и тормозных систем, а также ремней и подушек безопасности. Сенатор Андрей Кутепов уже направил письмо Денису Мантурову с просьбой отказаться от данного запрета. В этом случае не исключено, что люди начнут самостоятельно ремонтировать машины, и это отрицательно повлияет на уровень безопасности на дорогах.

Пакет поправок в техрегламент ТС 018/2011 содержит список изменений, которые необходимо согласовывать в лабораториях. Это, например, установка порогов, спойлеров, антенн, люков, воздухозаборников и даже подкрылков, багажников и рейлингов. Автовладельцы не смогут даже менять диаметр колес, устанавливать фаркопы, мультимедийные системы, сигнализации и так далее. Все это нужно будет согласовывать и проходить при этом внеплановый техосмотр, на который машину придется везти на эвакуаторе.

Новая система техосмотра приведет к очередям.

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