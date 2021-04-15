Краш-тест нового Renault Logan/Sandero показали на видео

С пассивной безопасностью все не так плохо, а вот электронная начинка, отвечающая за экстренное торможение, оказалась недостаточно продвинутой.

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После краткого анонса, выложенного еще 13 апреля, комитет Euro NCAP опубликовал полное видео с испытаниями Dacia Sandero Stepway — серии краш-тестов подвергли приподнятый хэтч в базовой комплектации, а результаты зачли всему семейству Logan/Sandero.

Как уже известно, бюджетная модель получила всего две звезды из пяти возможных. Испытания шли по обновленному протоколу, введенному в обращение в прошлом году. В частности, во время фронтального удара деформируемый барьер не стоит на месте, а движется навстречу автомобилю, причем скорости и машины, и барьера составляют 50 км/ч, а перекрытие равно 50%. Это позволяет более точно моделировать лобовое столкновение двух транспортных средств.

Во время этого удара силовая клетка кузова Sandero Stepway сохранила целостность, а последствия столкновения помогли уменьшить фронтальные и боковые подушки, шторки и преднатяжители ремней. Однако водитель и передний пассажир все же рискуют получить травмы головы — виновата несовершенная конструкция передней панели. А при боковом ударе есть вероятность повредить грудную клетку. В опасности и пешеход: при имитации столкновения с ним выявлен опасный контакт головы с основанием лобового стекла и стойками кузова, а также имеется повышенный риск травмирования бедер о капот.

Но все же самым существенным образом на снижении оценки сказалась не пассивная, а превентивная безопасность, а именно — неразвитая система автоматического торможения, а которой говорилось еще в анонсе краш-теста Euro NCAP. У Сандеро она умеет распознавать лишь автомобили, но не видит пешеходов и велосипедистов, а также не имеет функции мониторинга слепых зон. По европейским меркам, это минимально допустимый уровень — отсюда и оценка.

По безопасности водителя и взрослых пассажиров Sandero Stepway показал рейтинг 70%, по безопасности детей — 72%, пешеходов — 41%, а превентивная безопасность набрала 42%.

В России третье поколение румыно-французских бюджетников будут производить на АВТОВАЗе начиная с 2022–2023 годов. Платформу CMF-B, на которой базируются новый Logan/Sandero, получит также и второе поколение Lada Vesta.

Видео: Youtube/Euro NCAP