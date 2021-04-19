Льготные автокредиты возвращаются. АВТОВАЗ уже объявил скидки

С учетом всех бонусов минимальная цена за седан Lada Granta составит 459 810 рублей.

Ожидалось, что приостановленные в феврале госпрограммы льготного автокредитования будут возобновлены в мае или июне, но пресс-служба ведущего российского автопроизводителя заявила, что это произойдет уже в апреле, в связи с чем в рамках этих программ на все модели Lada будет действовать скидка.

Речь идет о возобновлении программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», по которым государство компенсировало 10% (25% для жителей Дальнего Востока) от стоимости автомобиля. По условиям, автомобиль должен стоить не больше 1,5 млн рублей, а воспользоваться программой могут семьи с несовершеннолетними детьми или те, кто приобретает первую в жизни машину. Ранее сообщалось, что вскоре к этим категориям граждан добавится еще одна, но подробностей пока нет.

Если суммировать все бонусы, базовый седан Lada Granta обойдется в 459 810 рублей, а лифтбек — в 479 610 рублей

На АВТОВАЗе уточняют, что скидку по госпрограмме можно будет суммировать с акциями самого АВТОВАЗа — скидками при покупке с использованием фирменной кредитной линии Lada Finance и при покупке в трейд-ин. Правда, если свериться со страницей программы на официальном сайте Lada, не для всех моделей это работает одинаково: оба фирменных бонуса плюсуются с госпрограммой только для Lada Granta и дорестайлинговой Lada Niva (бывшая Chevrolet Niva).

А вот для актуальной Lada Niva Travel, равно как для Niva Legend и универсалов Largus (и в дорестайлинговом, и в новом исполнении), никакие фирменные акции не действуют, только скидка по госпрограмме. Что касается семейств Vesta и XRAY, для них в паре с госпрограммой может сработать только одна скидка — при покупке в кредит по Lada Finance.

С учетом всех описанных вариантов самая доступная Гранта (если брать скидку по госпрограмме в 10%) обойдется в 459 810 рублей, Веста — в 651 510 рублей, XRAY — в 620 910 рублей, Largus (дорестайл) — в 614 610 рублей, Niva — в 668 700 рублей, Niva Travel — в 686 610 рублей, и Niva Legend — в 547 110 рублей.

По предварительным оценкам, 5 млрд рублей, выделенных государством на льготное кредитование, хватит ориентировочно на три месяца.

Фото: «За рулем», АВТОВАЗ