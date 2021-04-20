ГИБДД сокращает количество треног

Согласно статистике, камеры фиксации нарушений никак не влияют на аварийность на дорогах.

Количество мобильных комплексов фиксации постепенно сокращается. Например, в 2020 году треног стало меньше на 5,4%. Причина кроется в их технологическом несовершенстве, а также в изменениях правил фото- и видеофиксации нарушений. Но камер в целом становится больше. Стационарных. Их количество за год увеличилось на треть.

В отчете Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России говорится, что на дорогах осталось 3,5 тысяч треног. Как пишет «Коммерсантъ», это устаревающая технология. Вводились треноги для оперативного реагирования на аварийность на тех или иных участках, а их установку было просто согласовать.

«Из-за изменившихся нормативов, уравнявших стационарные и передвижные комплексы, это преимущество утрачено,- пояснили в ассоциации производителей комплексов фиксации ОКО.- Например, если раньше предупреждающие знаки выставлялись только перед стационарными комплексами, теперь их нужно ставить и перед „передвижками“».

Отношение автомобилистов к треногам и прочим мобильным комплексам известно — их ломают, а обслуживающий персонал избивают. Например, в Подмосковье количество подобных случаев в прошлом году увеличилось в два раза.

Стационарные комплексы становятся предпочтительнее, а на их установку в 2021–2024 годах будет выделено 28,7 млрд рублей.

Чиновники, в частности Росавтодора, уверены, что камеры дисциплинируют водителей, и те реже попадают в ДТП. Но статистика НЦ БДД говорит об обратном. На участках, находящихся под присмотром камер, количество ДТП в 2020 году увеличилось на 23,1% — почти на четверть. Всего же «под присмотром» камер произошло 2890 аварий.

«Камеры показали свою эффективность на ранних стадиях своего внедрения, убрав чудовищный бардак с дорог,- считает координатор движения „Синие ведерки“ Петр Шкуматов.- Сейчас они практически перестали влиять на аварийность и лишь поддерживают определенный стиль поведения на дорогах. Новые камеры устанавливаются часто вместе с абсурдными ограничениями. Неудивительно, что водители воспринимают их исключительно как способ наполнения региональных бюджетов и операторов систем фиксации».

В России уже побит рекорд по штрафу с камер, и сложно поверить, что все мы мы настолько ужасно ездим.

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