Aurus встает на конвейер в мае

Материалы по темеСпрос на Аурусы растет. Очередь — тоже
Первая партия седанов Senat получит особое исполнение и максимальную комплектацию, поэтому их стоимость составит не 18 млн рублей, а 22 млн. Ждать автомобили осталось недолго и образовавшаяся на них очередь скоро начнет двигаться благодаря серийному производству машин на заводе в Елабуге, которое стартует в мае.
«Серийное производство Aurus в Елабуге стартует в мае, проект движется в полном соответствии с ранее заявленными планами», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе Минпромторга.
Тогда же, в мае, начнутся и отгрузки автомобилей первым покупателям. Позже на конвейер предприятия встанут и внедорожники Aurus Komendant. Также планируется производство лимузина на базе Senat и минивэна Arsenal.
- Есть и кабриолет Aurus, но вряд ли он пойдет в серию — предназначен он для парадов.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС