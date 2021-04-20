Aurus встает на конвейер в мае

На предприятии в Елабуге стартует серийная сборка премиальных автомобилей Aurus.

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Первая партия седанов Senat получит особое исполнение и максимальную комплектацию, поэтому их стоимость составит не 18 млн рублей, а 22 млн. Ждать автомобили осталось недолго и образовавшаяся на них очередь скоро начнет двигаться благодаря серийному производству машин на заводе в Елабуге, которое стартует в мае.

«Серийное производство Aurus в Елабуге стартует в мае, проект движется в полном соответствии с ранее заявленными планами», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе Минпромторга.

Тогда же, в мае, начнутся и отгрузки автомобилей первым покупателям. Позже на конвейер предприятия встанут и внедорожники Aurus Komendant. Также планируется производство лимузина на базе Senat и минивэна Arsenal.

Есть и кабриолет Aurus, но вряд ли он пойдет в серию — предназначен он для парадов.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС